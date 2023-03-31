2.64 Karat Pırlanta Baget Yüzük T477 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.74 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.49 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget yüzük, zarif ve minimalist bir tasarıma sahiptir. Bu yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getirirken aynı zamanda minimal bir görünüm sunar. Eşsiz pırlanta taşıyla dikkat çeken bu yüzük, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Sade ve şık bir tarz arayanlar için ideal bir seçimdir.