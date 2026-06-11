Altın Zincir Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B350005
%0
86.972 TL
86.972 TL
PEŞİN FİYATINA 28.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Zincir Detaylı Erkek Bileklik T10362
Altın, 14 Ayar, 8,90 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zincir detaylarıyla hareket kazanan bu bileklik, güçlü ve modern bir stil anlayışını yansıtıyor. Altının parlak dokusu, tasarım boyunca dikkat çekici bir ışık oyunu oluşturuyor. Günlük kombinlerden özel davetlere kadar rahatlıkla eşlik edebilecek zamansız bir tasarım.
Altın Zincir Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 28.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
86.972 TL
86.972 TL
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