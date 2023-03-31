0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye T302 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.63 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget kolye, estetik vurgusuyla tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için ideal bir seçimdir.