0.81 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE22762
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87.720 TL
87.720 TL
PEŞİN FİYATINA 29.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.81 Karat Pırlanta Trend Küpe T3651
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.47 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.47 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.18 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.16 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik Mükemmeliyet ile Pırlanta Trend Küpe, Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanmış bir mücevherdir. Bu zarif ve şık küpeler, pırlantanın eşsiz parlaklığını ve Lizay Pırlanta'nın mükemmel işçiliğini bir araya getiriyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu muhteşem pırlanta küpeleri tercih edebilirsiniz.
0.81 Karat Pırlanta Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.47 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Kolyede toplam 0.81 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.81 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 29.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
87.720 TL
87.720 TL
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