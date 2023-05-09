0.81 Karat Pırlanta Trend Küpe T3651 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.47 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.47 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak









Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Mükemmeliyet ile Pırlanta Trend Küpe, Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanmış bir mücevherdir. Bu zarif ve şık küpeler, pırlantanın eşsiz parlaklığını ve Lizay Pırlanta'nın mükemmel işçiliğini bir araya getiriyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu muhteşem pırlanta küpeleri tercih edebilirsiniz.