Altın Siyah Spinel Taşlı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359918
%0
55.896 TL
55.896 TL
PEŞİN FİYATINA 18.632 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Siyah Spinel Taşlı Erkek Bileklik T10318
Altın, 14 Ayar, 5,43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Siyah spinel taşlarının yoğun parlaklığı, bu bilekliğe güçlü bir karakter kazandırıyor. Altın detaylarla tamamlanan tasarım, modern maskülen şıklığın dikkat çekici bir örneğini sunuyor. Taşların derin görünümü, bilekliğe sofistike bir hava katıyor.
Altın Siyah Spinel Taşlı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 18.632 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.896 TL
55.896 TL
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