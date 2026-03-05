1.54 Karat Pırlanta Trend Tamtur Yüzük T9553 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3,44 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.44 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.56 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.54 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sonsuz bir sevginin ve bağlılığın en parlak ifadesi olan tamtur tasarımı, pırlantanın her bir taşında farklı bir yansıma barındırıyor. Parmağınızı çepeçevre saran bu görkemli ışık hüzmesi, her açıdan göz kamaştırarak şıklığınızı en üst seviyeye taşıyor. Zamansız bir klasik ile modern ışıltının mükemmel ve sarsılmaz birleşimi.