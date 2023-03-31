Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık T1175

Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : N162640
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57.375 TL
57.375 TL
PEŞİN FİYATINA 19.125 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık T1175Beyaz Altın, 8 Ayar, 9.87 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Estetik ve minimalist izleriyle tasarlanan Altın Su Yolu Gerdanlık, zarafetin ve şıklığın simgesidir. Bu eşsiz takı parçası, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak tarzınızı ön plana çıkarır. Altının sıcak tonuyla birleşen minimalist tasarımı, her yaş ve tarza uyum sağlar. Şıklığınızı vurgulayan bu altın gerdanlık, her anınıza değer katar.
Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.87 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 19.125 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
57.375 TL
57.375 TL
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