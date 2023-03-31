0.51 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T3490 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.32 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.51 Karat

Renk :F- G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parlak taş kesimiyle tasarlanmış, pırlanta yarımtur yüzükleri en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu yüzükler, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Siz de şimdi online mağazamızdan seçiminizi yapın ve özel günlerinize ışıltı katın.