0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye T1812

0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye
Ürün Kodu : DN51774
%0
16.200 TL
16.200 TL
PEŞİN FİYATINA 5.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye T1812Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.72 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.01 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta Trend Yonca Kolye, sade estetik çekicilik ile zarif bir görünüm sunuyor. Bu şık ve modern tasarım, her stilin tamamlayıcısı olacak. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek olan bu kolye, pırlanta detayıyla da dikkat çekiyor. Estetik ve çekicilik arayanlar için ideal bir seçenek olan bu kolye, her anınıza değer katacak.
0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.72 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.01 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.200 TL
16.200 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR90436
0.39 Karat Pırlanta Çiçek Markiz Yüzük
%0
107.064 TL
107.064 TL
Ürün Kodu : DE23602
0.35 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
54.528 TL
54.528 TL
Ürün Kodu : DB09511
0.06 Karat Pırlanta Kalpli Şans Bileklik
%0
23.328 TL
23.328 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL