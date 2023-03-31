0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye T1812 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Yonca Kolye, sade estetik çekicilik ile zarif bir görünüm sunuyor. Bu şık ve modern tasarım, her stilin tamamlayıcısı olacak. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek olan bu kolye, pırlanta detayıyla da dikkat çekiyor. Estetik ve çekicilik arayanlar için ideal bir seçenek olan bu kolye, her anınıza değer katacak.