0.02 Karat Pırlanta G Harf Kolye T10521 Altın, 14 Ayar, 1.67 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın göz alıcı ışıltısıyla hayat bulan G harfi, kişisel hikâyenizi zarif bir tasarımda buluşturuyor. İsminizin baş harfini ya da sizin için özel anlam taşıyan bir detayı her an yanınızda taşımanın şık bir yolunu sunuyor. Zamansız çizgileri sayesinde tek başına zarif bir duruş sergilerken, farklı harf kolyelerle birlikte de kusursuz bir uyum yakalıyor. Bazı harfler, ömür boyu saklanan anlamlar taşır.