2.66 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T3660 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.47 gr

Taş : Fancy

Ağırlık : 2.58 Karat

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal Sanat İzleri ile tasarlanan Lizay marka Pırlanta Fancy Taşlı Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu eşsiz tasarım, her tarza uyum sağlayarak sizin stilinizi tamamlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve göz alıcı bir görünüme sahip olmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.