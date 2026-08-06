Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02822
%0
16.456 TL
16.456 TL
PEŞİN FİYATINA 5.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik T10826
14 Ayar, Altın, 1.44 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Eli zarifçe saran akıcı zincir yapısıyla Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik, tek parçada çoklu takı etkisi yaratıyor. Kombinlerinize anında ışıltılı ve modern bir hava katın.
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.456 TL
16.456 TL
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