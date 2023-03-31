2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR101697
Seçiniz
%0
65.736 TL
65.736 TL
PEŞİN FİYATINA 21.912 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3227
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.09 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.17 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 2.10 Karat
Kesim : Radyant
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın özenle tasarladığı Estetik ve Sadeliğin Ahengi ile Pırlanta Safir Yüzük, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Bu eşsiz yüzük, pırlantanın ışıltısıyla safirin mavi tonlarının muhteşem uyumunu yakalıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu benzersiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.
2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.09 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
Yüzük ölçüsü yapılabiliyor mu?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 2.27 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta ve safir taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan safir taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.912 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
65.736 TL
65.736 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN46869
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
57.624 TL
57.624 TL
Ürün Kodu : DE34428
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
90.888 TL
90.888 TL
Ürün Kodu : DB11638
9.28 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
128.592 TL
128.592 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL