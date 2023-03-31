2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3227 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.09 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 2.10 Karat

Kesim : Radyant



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın özenle tasarladığı Estetik ve Sadeliğin Ahengi ile Pırlanta Safir Yüzük, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Bu eşsiz yüzük, pırlantanın ışıltısıyla safirin mavi tonlarının muhteşem uyumunu yakalıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu benzersiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.