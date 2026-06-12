Altın Siyah Taşlı Kol Düğmesi
Ürün Kodu : D000231
%0
91.528 TL
91.528 TL
PEŞİN FİYATINA 30.509 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Siyah Taşlı Kol Düğmesi T10363
Altın, 14 Ayar, 9,35 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Siyah taşların sofistike görünümü, altının zarif ışıltısıyla kusursuz bir uyum yakalıyor. Klasik çizgileri modern detaylarla buluşturan tasarım, gömlek manşetlerine güçlü bir karakter kazandırıyor. Şıklığın ince detaylarda saklı olduğunu gösteren özel bir aksesuar.
Altın Siyah Taşlı Kol Düğmesi
PEŞİN FİYATINA 30.509 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
91.528 TL
91.528 TL
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