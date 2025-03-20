Altın Üç Sıra Baget Yüzük T5522 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.01 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın 3 Sıra Baget Yüzük, üç sıra baget kesim taşlarıyla ışıltıyı ve şıklığı bir araya getiriyor. Gösterişli ama zarif tasarımıyla stilinize sofistike bir dokunuş katarken, günlük ve özel anlar için göz alıcı bir aksesuar seçeneği sunuyor.