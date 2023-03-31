Altın Tektaş Küpe T2111 Altın, 14 Ayar, 1.89 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve göz kamaştırıcı bir parça olan ile-Altın Tektaş Küpe, zarafeti ve ihtişamı bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarım, altın ve tektaşın muhteşem uyumunu yansıtıyor. Her adımda dikkatleri üzerinize çekecek olan bu küpe, şıklığınızı tamamlayacak harika bir seçenek Kendinizi özel hissetmek ve göz alıcı bir görünüm elde etmek isterseniz, ile-Altın Tektaş Küpe tam size göre!