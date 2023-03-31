Altın Burgu Yüzük T2868 Altın, 14 Ayar, 4.22 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ile-Altın Burgu Yüzük, şıklığı ve göz kamaştırıcı tasarımıyla dikkat çeken bir parçadır. Bu yüzük, Lizay'ın zarif ve kaliteli ürünlerinin bir örneğidir. Altın rengi ve burgu detaylarıyla öne çıkan bu yüzük, her tarza ve her kıyafete uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlar. Lizay kalitesiyle tasarlanan bu yüzük, sizin için mükemmel bir aksesuar seçeneği olabilir.