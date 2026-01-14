Altın Üçgen Trend Küpe T9472 Altın, 14 Ayar, 2,13 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geometrinin en güçlü formu olan üçgen, bu küpelerde altının asilliğiyle birleşerek keskin bir şıklık sunuyor. Duruşundaki netlik ve minimalist estetik, yüz hatlarınızı zarifçe vurgularken stilinize entelektüel bir derinlik katıyor. Çağdaş tasarımı sevenler için minimalizmin en parıltılı hali.