Altın Üçgen Trend Küpe
Ürün Kodu : E188181
%0
23.188 TL
23.188 TL
PEŞİN FİYATINA 7.729 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üçgen Trend Küpe T9472
Altın, 14 Ayar, 2,13 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrinin en güçlü formu olan üçgen, bu küpelerde altının asilliğiyle birleşerek keskin bir şıklık sunuyor. Duruşundaki netlik ve minimalist estetik, yüz hatlarınızı zarifçe vurgularken stilinize entelektüel bir derinlik katıyor. Çağdaş tasarımı sevenler için minimalizmin en parıltılı hali.
Altın Üçgen Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.13 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, menteşeli halka (klik) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kolayca takılıp çıkarılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda konforlu ve pratik bir kullanım sunar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar sarı altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Üçgen Trend Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Üçgen Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 7.729 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.188 TL
23.188 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : B349082
Altın Düğüm Bileklik
%0
37.876 TL
37.876 TL
Ürün Kodu : R159930
Altın Markiz Tektaş Yüzük
%0
13.192 TL
13.192 TL
Ürün Kodu : N168840
Altın Desenli Kolye
%0
21.692 TL
21.692 TL