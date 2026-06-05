0.45 Karat Pırlanta Baget Detaylı Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186267
%0
66.576 TL
66.576 TL
PEŞİN FİYATINA 22.192 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.45 Karat Pırlanta Baget Detaylı Trend Yüzük T10253
Rose Altın, 14 Ayar, 3.22 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Baget kesimin seçkin estetiği, çağdaş tasarım anlayışıyla buluşarak son derece etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Işığın yüzeyde bıraktığı net yansımalar, yüzüğe güçlü bir duruş kazandırıyor. Modern lüksü yalın bir dille anlatan özel bir parçadır.
0.45 Karat Pırlanta Baget Detaylı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.192 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.576 TL
66.576 TL
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