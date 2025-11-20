Altın Kalpli Balık Sırtı Zincir Mineli Bileklik T9306 Altın, 14 Ayar, 2,80 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Kalpli Balık Sırtı bileklik zincir detayıyla zarafeti ve sevgi dolu bir dokunuşu bir arada sunuyor. Günlük şıklığınıza romantik bir ışıltı katarken, özel anlarınızda da anlamlı bir tamamlayıcı oluyor.