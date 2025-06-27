1.82 Karat Pırlanta Baget Halka Küpe T5718 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.59 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgilerle tasarlanmış bu zarif küpe, ışığın her kıvrımda dans etmesini sağlayan taşlarıyla büyüleyici bir etki yaratır. Hem klasik hem çağdaş stillerle uyum sağlayarak, sade şıklığı iddialı bir görünümle buluşturur. Her ortamda kendine özgü bir ışıltıyla dikkat çekmek isteyenler için ideal bir seçimdir.