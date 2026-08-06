Altın Damla Taşlı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R167918
%0
17.068 TL
17.068 TL
PEŞİN FİYATINA 5.689 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Damla Taşlı Tektaş Yüzük T10779
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.71 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla kesim taşın büyüleyici zarafetini taşıyan Altın Tektaş Yüzük, parmağınıza asil bir ışıltı katıyor. Evlilik teklifi anlarınıza değer katan bu modeli keşfedin.
Altın Damla Taşlı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.689 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.068 TL
17.068 TL
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