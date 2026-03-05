0.09 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Küpe T9596 Altın, 14 Ayar, 2.44 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geometrik formların sade ve modern dünyasını yansıtan bu pırlanta küpe, minimal şıklığın en parlak örneği. Üçgen hatların yarattığı dinamizm, beyaz altının duruluğuyla birleşerek günlük tarzınıza asil bir fark katıyor. Her an her yerde sizinle olacak kadar hafif ama bir o kadar da etkileyici bir ürün.