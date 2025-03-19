Altın Kaplumbağa Charm T5495 Altın, 14 Ayar, 1.77 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Kaplumbağa Charm, uzun ömür ve sabrı simgeleyen zarif tasarımıyla şıklığı ve anlamı bir araya getiriyor. Minimalist ve sofistike yapısıyla bileklik ve kolyelerinize özel bir dokunuş katarken, stilinize zamansız ve göz alıcı bir ışıltı ekliyor. Anlamlı ve şık bir aksesuar!