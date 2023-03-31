1.33 Karat Pırlanta Trend Küpe T2209 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.33 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarafet ve estetikle tasarlanmış olan bu Pırlanta Trend Küpe, her kadının hayalindeki mükemmelliği yansıtıyor. Kendinizi özel hissetmek ve görünümünüze şıklık katmak için bu eşsiz tasarımı tercih edebilirsiniz.