0.80 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3006 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.33 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu minimal sanat izleriyle tasarlanmış pırlanta beştaş yüzük, zarif ve şık bir seçenektir. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu yüzük, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Şimdi satın alın ve stilinizi tamamlayın!