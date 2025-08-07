0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük T5895 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget taşların ışıltısıyla tasarlanan bu yarımtur yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getirir. Hem günlük kombinlerde sofistike bir parıltı sunar hem de özel anlarda asil bir tamamlayıcıdır.