Altın Taşlı Trend Gerdanlık
Ürün Kodu : N175667
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%0
105.400 TL
105.400 TL
PEŞİN FİYATINA 35.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Trend Gerdanlık T10636
14 Ayar, Beyaz Altın, 9.80 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özgün kesimlerin dizilimindeki rafine zarafet, teninizde kendinden emin ve lüks bir duruş sergiliyor. Abartıya kaçmadan kişisel imzanızı tamamlayan, karakteri yüksek ve son derece zamansız bir parça.
Altın Taşlı Trend Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 35.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
105.400 TL
105.400 TL
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