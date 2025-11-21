0.40 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T9341 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dikdörtgen pırlanta formunun asaletini taşıyan bu yüzük, klasik mücevher tutkunları için bir başyapıt niteliğinde. Basamaklı kesimi sayesinde ışığı farklı bir derinlikle yansıtan pırlanta, parmağınızda özel bir duruş sergiliyor. Zamansız bir zarafetin ve rafine bir zevkin en şık dışavurumu.