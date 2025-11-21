0.40 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DREM127
%0
60.552 TL
60.552 TL
PEŞİN FİYATINA 20.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T9341
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.25 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.40 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dikdörtgen pırlanta formunun asaletini taşıyan bu yüzük, klasik mücevher tutkunları için bir başyapıt niteliğinde. Basamaklı kesimi sayesinde ışığı farklı bir derinlikle yansıtan pırlanta, parmağınızda özel bir duruş sergiliyor. Zamansız bir zarafetin ve rafine bir zevkin en şık dışavurumu.
0.40 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.25 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.4 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Toplam 0.4 karat pırlanta ağırlığı yüzük üzerinde görsel olarak ne kadar belli oluyor?
4- 0.4 karat, hem günlük hem özel gün kullanımına geçiş yapabilen dengeli bir parlaklık sunar. Parmakta güçlü ama abartısız bir varlık.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.40 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.552 TL
60.552 TL
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