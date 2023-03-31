Altın Zincir Detaylı Yonca Kolye T1355 Altın, 14 Ayar, 3.25 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin en ince sanat ile buluştuğu Altın Trend Kolye, Lizay'ın eşsiz ifadesiyle hayat buluyor. Bu özel tasarım kolye, zarafetinizi ve stilinizi en mükemmel şekilde yansıtmanızı sağlayacak. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için Altın Trend Kolye'yi tercih edin. Lizay'ın zarafet ifadesiyle tasarlanan bu kolye, her anınıza şıklık katacak.