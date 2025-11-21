0.70 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T9338 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.70 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Prenses



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geometrik mükemmelliği pırlanta sanatı ile buluşturan bu özel tasarım, parmağınızda asil bir güç simgesi gibi parlıyor. Işığın her köşeden ustalıkla yansıdığı bu yüzük, klasik tektaş anlayışına modern ve mimari bir yorum katıyor. Zamansız tasarımıyla, her nesilde hayranlık uyandırmaya devam edecek bir mücevher.