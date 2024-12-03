Altın Klasik Yonca Kolye T5311 Altın, 14 Ayar, 2.06 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dört yapraklı formu ile şansın simgesi olan bu zarif tasarım, sade ışıltısıyla stilinize pozitif bir enerji katar. Minimal ve zarif görünüm arayanlar için anlamlı ve şık bir tamamlayıcıdır.