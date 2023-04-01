Altın Uğur Böcekli Bebek Yaka İğnesi T3597 Altın, 14 Ayar, 2.31 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan estetik ile tasarlanan Altın Bebek Yaka İğnesi, Lizay Pırlanta'nın zarafetini ve kalitesini yansıtıyor. Şıklığıyla göz kamaştıran bu özel tasarım, her bebek kıyafetine mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Lizay Pırlanta'nın eşsiz ifadesiyle, bebeğinizin tarzını ve zarafetini ön plana çıkaracak bir aksesuar.