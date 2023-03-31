1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük T3460 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.00 gr

Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.26 Karat

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafet ile tasarlanmış, Pırlanta Damla Yakut Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuardır. Bu zarif yüzük, her türlü kıyafetinizle mükemmel bir uyum sağlayacak ve size benzersiz bir görünüm kazandıracaktır. Pırlantanın parlaklığı ve yakutun zarafeti bir araya gelerek, sizi özel kılacak bir yüzük deneyimi sunar. Bu eşsiz parçayı sevdiklerinize hediye olarak da düşünebilirsiniz.