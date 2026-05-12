0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
Ürün Kodu : DN65183
%0
32.976 TL
32.976 TL
PEŞİN FİYATINA 10.992 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye T10166
Rose Altın, 14 Ayar, 2.18 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal şıklık ve zarafetin birleştiği bu kolye, her stile uyum sağlayan zamansız bir tasarıma sahiptir. Yuvarlak formu ve ışığı zarif şekilde yansıtan detayları sayesinde günlük kullanımdan özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Kendiniz ya da sevdikleriniz için uzun yıllar keyifle kullanılabilecek özel bir parçadır.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2,18 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.10 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.992 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.976 TL
32.976 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DB08522
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik
%0
98.424 TL
98.424 TL
Ürün Kodu : DR93752
0.24 Karat Pırlanta Baget Rose Yüzük
%0
36.864 TL
36.864 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DE39274
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
19.248 TL
19.248 TL