0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye T10166 Rose Altın, 14 Ayar, 2.18 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal şıklık ve zarafetin birleştiği bu kolye, her stile uyum sağlayan zamansız bir tasarıma sahiptir. Yuvarlak formu ve ışığı zarif şekilde yansıtan detayları sayesinde günlük kullanımdan özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Kendiniz ya da sevdikleriniz için uzun yıllar keyifle kullanılabilecek özel bir parçadır.