1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe T2335 Rose Altın, 14 Ayar, 2.17 gr

Taş : Turmalin

Ağırlık : 1.45 Karat

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonlarından biri olan İnce ve Zarafetli ile Pırlanta Turmalin Taş Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu muhteşem pırlanta küpe, her kadının hayalini süsleyen bir parça olmaya aday. İnce detayları ve trend tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu pırlanta küpe, hem özel günlerde hem de günlük kullanımda şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir tercih. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz dünyasına adım atın ve bu muhteşem pırlanta küpeyle kendinizi özel hissedin.