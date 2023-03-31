1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe
Ürün Kodu : DE21022
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39.000 TL
39.000 TL
PEŞİN FİYATINA 13.000 TL x 3 Taksit
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1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe T2335
Rose Altın, 14 Ayar, 2.17 gr
Taş : Turmalin
Ağırlık : 1.45 Karat
Kesim : Oval
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.08 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonlarından biri olan İnce ve Zarafetli ile Pırlanta Turmalin Taş Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu muhteşem pırlanta küpe, her kadının hayalini süsleyen bir parça olmaya aday. İnce detayları ve trend tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu pırlanta küpe, hem özel günlerde hem de günlük kullanımda şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir tercih. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz dünyasına adım atın ve bu muhteşem pırlanta küpeyle kendinizi özel hissedin.
1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.17 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.55 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar rose altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe
PEŞİN FİYATINA 13.000 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.000 TL
39.000 TL
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