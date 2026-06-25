0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe T10193 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.25 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.06 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve incelikli tasarıma sahip olan 0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe, sade şıklığı sevenler için kusursuz bir seçimdir. Işığı zarif bir şekilde yansıtan pırlanta detayları, görünümünüze sofistike bir dokunuş katıyor. Tek başına kullanıldığında bile etkileyici bir görünüm sunuyor. Bazen tek bir ışıltı, bütün görünümü değiştirmeye yeter.