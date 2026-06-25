0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
Ürün Kodu : DE39271
%0
19.632 TL
19.632 TL
PEŞİN FİYATINA 6.544 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe T10193
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.25 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu zarif ve incelikli tasarıma sahip olan 0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe, sade şıklığı sevenler için kusursuz bir seçimdir. Işığı zarif bir şekilde yansıtan pırlanta detayları, görünümünüze sofistike bir dokunuş katıyor. Tek başına kullanıldığında bile etkileyici bir görünüm sunuyor. Bazen tek bir ışıltı, bütün görünümü değiştirmeye yeter.
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.544 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.632 TL
19.632 TL
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