Altın Sarma Zincir Top Küpe T1976 Altın, 14 Ayar, 7.32 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın halka küpe, minimalizmle elegansın inceliklerini ve ahengini bir araya getiren zarif bir takıdır. Bu küpe, sade ve şık tasarımıyla her türlü kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Minimalizmle elegansın buluştuğu bu küpe, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun bir seçenektir. Altın halka küpe ile tarzınızı tamamlayarak, kendinizi şık ve zarif bir şekilde ifade edebilirsiniz.