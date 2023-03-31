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ELMAS

  

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Ürün Kodu :  DL00665
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe
%0
50.856 TL
50.856 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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16.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN13007
0.51 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.51 Karat Elmas Kolye
%0
55.968 TL
55.968 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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18.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158085
0.07 Karat Elmas Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.07 Karat Elmas Yüzük
%0
19.680 TL
19.680 TL
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6.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136059
0.21 Karat Elmas Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.21 Karat Elmas Damla Yüzük
%0
29.808 TL
29.808 TL
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9.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149022
0.11 Karat Elmas Yeditaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.11 Karat Elmas Yeditaş Yüzük
%0
24.576 TL
24.576 TL
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8.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32722
0.09 Karat Elmas Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.09 Karat Elmas Küpe
%0
16.200 TL
16.200 TL
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5.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101423
0.88 Karat Elmas Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.88 Karat Elmas Gül Yüzük
%0
88.656 TL
88.656 TL
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29.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04697
0.46 Karat Pırlanta Elmas Taş Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Elmas Taş Küpe
%0
47.568 TL
47.568 TL
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15.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137879
0.32 Karat Pırlanta Elmas Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Elmas Tria Yüzük
%0
55.704 TL
55.704 TL
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18.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31823
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye
%0
36.048 TL
36.048 TL
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12.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05070
0.77 Karat Elmas Tria Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Elmas Tria Küpe
%0
74.808 TL
74.808 TL
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24.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84780
0.17 Karat Elmas Damla Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.17 Karat Elmas Damla Tria Yüzük
%0
24.936 TL
24.936 TL
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8.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11115
0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe
%0
82.992 TL
82.992 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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27.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15815
1.22 Karat Elmas Gül Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.22 Karat Elmas Gül Küpe
%0
101.520 TL
101.520 TL
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33.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05277
0.23 Karat Elmas Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.23 Karat Elmas Tektaş Küpe
%0
45.288 TL
45.288 TL
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15.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00296
0.62 Karat Pırlanta Elmas Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.62 Karat Pırlanta Elmas Kelepçe
%0
94.584 TL
94.584 TL
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31.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39038
0.18 Karat Elmas Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.18 Karat Elmas Küpe
%0
27.936 TL
27.936 TL
Sepete Ekle
9.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15656
0.08 Karat Elmas Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.08 Karat Elmas Damla Küpe
%0
16.056 TL
16.056 TL
Sepete Ekle
5.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08206
0.39 Karat Elmas Gül Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Elmas Gül Küpe
%0
61.968 TL
61.968 TL
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20.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04549
0.46 Karat Elmas Tasarım Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Elmas Tasarım Küpe
%0
69.120 TL
69.120 TL
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23.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04366
0.20 Karat Elmas Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Damla Küpe
%0
39.384 TL
39.384 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20791
0.20 Karat Elmas Gül Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Gül Küpe
%0
46.080 TL
46.080 TL
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15.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00322
0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe
%0
67.416 TL
67.416 TL
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22.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB03389
0.79 Karat Elmas Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Elmas Bileklik
%0
116.688 TL
116.688 TL
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38.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18984
0.15 Karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.15 Karat Elmas Tektaş Kolye
%0
33.336 TL
33.336 TL
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11.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11685
0.43 karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 karat Elmas Tektaş Kolye
%0
87.264 TL
87.264 TL
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29.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN15490
0.09 Karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.09 Karat Elmas Tektaş Kolye
%0
29.400 TL
29.400 TL
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9.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18910
0.28 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Elmas Kolye
%0
49.464 TL
49.464 TL
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16.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18946
0.37 Karat Elmas Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Elmas Gerdanlık
%0
63.624 TL
63.624 TL
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21.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14515
0.20 Karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Tektaş Kolye
%0
38.328 TL
38.328 TL
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12.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18932
0.20 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Kolye
%0
48.504 TL
48.504 TL
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16.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18950
0.41 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Elmas Kolye
%0
70.608 TL
70.608 TL
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23.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN13322
0.49 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Elmas Kolye
%0
66.360 TL
66.360 TL
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22.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14560
0.53 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.53 Karat Elmas Kolye
%0
72.120 TL
72.120 TL
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24.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18167
0.25 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.25 Karat Elmas Kolye
%0
45.048 TL
45.048 TL
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15.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19475
0.18 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.18 Karat Elmas Gül Kolye
%0
44.352 TL
44.352 TL
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14.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35082
0.29 Karat Pırlanta Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Pırlanta Elmas Gül Kolye
%0
45.960 TL
45.960 TL
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15.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149010
0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük
%0
53.328 TL
53.328 TL
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17.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123119
0.10 Karat Elmas Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.10 Karat Elmas Tektaş Yüzük
%0
30.792 TL
30.792 TL
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10.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138643
0.07 Karat Elmas Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.07 Karat Elmas Gül Yüzük
%0
19.752 TL
19.752 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125565
0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük
%0
43.992 TL
43.992 TL
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14.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133666
0.11 Karat Elmas Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.11 Karat Elmas Yüzük
%0
27.072 TL
27.072 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
Sepete Ekle
9.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR25562
0.05 Karat Elmas Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.05 Karat Elmas Tektaş Yüzük
%0
24.552 TL
24.552 TL
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8.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51079
0.09 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.09 Karat Elmas Gül Kolye
%0
25.512 TL
25.512 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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8.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47227
0.10 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.10 Karat Elmas Kolye
%0
22.752 TL
22.752 TL
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7.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE03044
0.44 Karat Elmas Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Elmas Küpe
%0
57.144 TL
57.144 TL
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19.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01155
0.38 Karat Elmas Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.38 Karat Elmas Tasarım Kelepçe
%0
70.896 TL
70.896 TL
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23.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19616
0.34 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Elmas Gül Kolye
%0
49.800 TL
49.800 TL
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16.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25372
0.39 Karat Elmas Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Elmas Damla Kolye
%0
53.496 TL
53.496 TL
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17.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17124
5.18 Karat Elmas Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.18 Karat Elmas Safir Küpe
%0
78.864 TL
78.864 TL
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26.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04880
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe
%0
160.296 TL
160.296 TL
Sepete Ekle
53.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36080
4.66 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
4.66 Karat Elmas Safir Kolye
%0
192.768 TL
192.768 TL
Sepete Ekle
64.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125377
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük
%0
74.856 TL
74.856 TL
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24.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04787
0.84 Karat Elmas Tasarım Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Elmas Tasarım Küpe
%0
97.464 TL
97.464 TL
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32.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08279
0.96 Karat Pırlanta Damla Elmas Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.96 Karat Pırlanta Damla Elmas Bileklik
%0
122.280 TL
122.280 TL
Sepete Ekle
40.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05048
0.54 Karat Pırlanta Damla Elmas Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.54 Karat Pırlanta Damla Elmas Bileklik
%0
75.768 TL
75.768 TL
Sepete Ekle
25.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
%0
27.576 TL
27.576 TL
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9.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR42847
0.24 Karat Pırlanta Elmas Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.24 Karat Pırlanta Elmas Taşlı Trend Yüzük
39.778 TL
Sepete Ekle
13.259 TL x 3 Taksit

Doğanın en değerli taşlarından biri olarak bilinen, yüzyıllardır zerafetin simgesi haline gelmiş olan elmas, parlaklığı ve dayanıklılığı ile öne çıkan bir madendir.

Kendine has özellikleri sayesinde mücevher dünyasında mükemmel işçilik yöntemlerine sahip olduğu için de oldukça rağbet görür.

Lizay Pırlanta tarafından özenle seçilen elmaslar ve bu elmasların işçiliği ile oluşturulan koleksiyonda aradığınız göz alıcı ışıltıyı kolayca bulabilir, güzelliğinize elmas dokunuşu katabilirsiniz.

Elmas Nedir?

Dünyanın en sert doğal malzemesi olarak bilinen ve karbon atomlarının düzenli kristal bir yapıda birleşmesinden oluşan bir mineral olan elmas, eşsiz bir yapıya sahiptir. Eşsiz yapısı elması kesilmesi ve işlenmesi en zor taşlardan biri haline getirdiği için elmas takılar özel bir ustalık gerektirir.

Lizay Pırlanta yüksek kaliteli elmasları seçerek bu hammaddeyi en iyi ustalarla buluşturur. Üzerine titizlikle çalışılan elmaslarda en doğru kesim teknikleri kullanılarak üretilir. Elmasın ışıltısı onu yalnızca bir mücevher değil aynı zamanda nesiller boyunca aktarılabilecek bir miras haline getirir.

Elmas Takı Modelleri

Her tarza ve her duruma uygun çeşitli elmas takı modeli bulunur. Özenle hazırlanan koleksiyon zarif elmas setlerden göz alıcı bir yüzüğe kadar farklı seçeneklere sahiptir.

Elmas Yüzük Modelleri

Sevginizi ve bağlılığınızı ifade edebileceğiniz elmas yüzük koleksiyonunda bulunan modelleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Tektaş Yüzük: Sevgi ve sadakatin temsilcisi olan tektaş yüzük klasik bir görünüm sevenler için en uygun tercihtir.

  • Baget Yüzük: Düz kesimiyle bilinen baget elmas yüzükler modern tarzda zarif detaylardan hoşlananlar için idealdir.

  • Trend Yüzük: Dönemin modasını en iyi şekilde yansıtan trend model yüzükler,  modayı yakından takip edenlerin ilgisini çekebilecek bir aksesuar olarak tercih edilebilir.

  • Halka Yüzük: Klasik halka formunda tasarlanarak elmaslarla bezenen halka yüzükler elmasın zarafetini ve şıklığını parmaklarınıza taşımanıza olanak tanır.

  • Elmas Zümrüt Yüzük: Zümrüt ile elmasın uyumunu bir arada yansıtan bu model yüzükler nostaljik görünümü sevenlerin oldukça ilgisini çeker.

  • Elmas Safir Yüzük: Safir ile desteklenmiş elmas yüzükler, özgün bir stil arayanlar için tarzlarını yansıtabilecekleri bir seçenektir.

  • Elmas Yakut Yüzük: Elmasın ışıltısının yakut kırmızı ile zenginleştirildiği yakut elmas yüzükler cesur tarzları beğenenler için uygundur.

Elmas Bileklik Modelleri

Elmasın zarif görünümünü bileğinizde taşımanıza olanak sağlayan elmas bileklik modelleri oldukça çeşitlidir. Elmas bileklik modellerini incelemek gerekirse:

  • Tektaş Bileklik: Günlük kullanıma uygun olan sade ve klasik bir tasarıma sahiptir.

  • Baget Bileklik: Baget kesim elmaslar kullanılarak tasarlanan bu model daha modern bir görünüm sunar.

  • Trend Bileklik: Modaya uygun trend tasarımlara sahip olması nedeniyle dönemin modasına dikkat çekmek isteyenlere göredir.

  • Halka Bileklik: Halka formundaki elmas bileklikler, klasik aynı zamanda da şık bir görünüm arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Elmasların sıralandığı halka form bileklikler şık bir görünüme sahip olduğu için özel günlerde tercih edilebilir.

  • Kelepçe Bileklik: Kullanım kolaylığı ile öne çıkan kelepçe bilekliklerde kullanılan elmas, kelepçe formunu günlük kullanım dışında özel günlerde de kullanılabilir hale getirir.

Elmas Küpe Modelleri

Zamansız parçalardan sayılan elmas küpeler her kadının mücevher koleksiyonunda olmasını istediği modellerden birdir. Lizay Pırlanta elmas küpe koleksiyonunda farklı tarzlara hitap edecek birçok ürün yer alır:

  • Tektaş Küpe: Tektaş elmas küpeler kulağınızda elmasın saf güzelliğini yansıtmanıza olanak tanır.

  • Baget Küpe: Baget kesim elmas küpeler tektaş küpelere göre daha dikkat çekici bir görünüm yakalamanızı sağlar.

  • Halka Küpe: Modası hiç geçmeyen halka küpelerin elmas ile buluştuğu bu tasarım özel günler için doğru bir tercih olabilir.

  • Tragus Küpe: Tragus bölgesi için özel olarak dizayn edilen elmasla süslenmiş tragus küpeler minimal görünüme sahiptir.

Elmas Set Modelleri

Elmas setler birbiri ile uyumlu kolye, küpe ve yüzüklerden oluşur. Bu özel koleksiyonlar mücevher koleksiyonunuzda daima bulunmasını isteyebileceğiniz tasarımlara sahiptir.

  • Tektaş Elmas Setler:  Sadeliğin temsili olan tektaş elmas set, klasik tek taş yüzük aynı zamanda tektaş kolye ve küpelerle tamamlanır.

  • Üçtaş Elmas Setler: Üçtaş elmas setler, üç taşın anlamı nedeniyle oldukça tercih edilir. Genellikle geçmiş, şimdi ve geleceği simgeleyen bu set, derin bir anlam taşıdığı gibi estetik olarak da son derece zariftir.

  • Gül Elmas Setler: Gül kesim elmaslar nostaljik bir havaya sahiptir. Hem gündelik hem de özel günlerde rahatlıkla kullanılabilir.

  • Damla Kesim Elmas Setler: Damla kesim elmas setler göz alıcı bir görünüm isteyenler içindir. İnce boyun yapısına sahip olanlara tasarlanmış kolyeleri ile damla kesim elmas set, ihtişamı sayesinde göze çarpar.

  • Safir Elmas Setler: Safir ve elmasın birleşimi, göz alıcı bir kontrast yaratır. Mavi safirin derinliği, elmasın ışıltısıyla buluşarak sofistike bir görünüm elde edilmesini sağlar. Bu nedenle özel günler için tercih edilebilir.

Elmas Takılarla Kişisel Tarzınızı Yansıtın

Elmas yalnızca birer taş değil, aynı zamanda da kişisel tarzınızda  zerafetinizi yansıtabileceğiniz bir simgedir. Lizay Pırlanta’nın özenle seçilmiş elmaslarından oluşan koleksiyonlarında anınıza uygun mücevherleri bulabilirsiniz.

İster günlük kullanım için sade bir parça arıyor olun ister özel günlerde göz alıcı bir ışıltı istiyor olun, hepsi Lizay Pırlanta’da!

En sevdiğiniz elmas takıları şimdi keşfedin ve tarzınıza ışıltı katın.

Elmas Günlük Kullanımda Zarar Görür Mü?
Elmas, sertliği ile bilinen bir taş olduğu için genellikle günlük kullanıma dayanıklıdır. Ancak, aşırı darbe, kimyasallar veya sert yüzeylere çarpma sonucu zarar görebilir. Elmasın çizilmesini engellemek için takıyı dikkatli kullanmak önemlidir. Ayrıca, spor yaparken veya yoğun fiziksel aktivitelerde elmas takılarınızın çıkarılması önerilir.
Elmas Takılarda Trend Olan Tasarımlar Neler?
Minimal ve zarif tasarımlar son yıllarda popüler olmuştur. Tek taş yüzükler, ince alyanslar, pırlanta detaylı kolyeler ve çok taşlı küpeler sıkça tercih ediliyor. Ayrıca, vintage ve retro tarzda elmas takılar geri gelmişken, renkli elmaslar (özellikle mavi, sarı ve pembe) da trendler arasında yer alıyor.
Elmas Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Elmas seçerken, "4C" yani kesim, renk, karat ve berraklık özelliklerine dikkat etmek önemlidir. Bu unsurlar elmasın değeri ve kalitesini belirler. Ayrıca, elmasın sertliği, ışıltısı ve tasarımı da göz önünde bulundurulmalıdır. Güvenilir bir kuyumcudan sertifikalı bir elmas almak da önemlidir.
Hangi Elmas Modeli Hediye İçin Daha Uygun?
Hediye olarak elmas seçerken, alıcının tarzı ve kullanım alışkanlıkları önemlidir. Zarif ve sade bir tarz için tek taş pırlanta yüzük veya minimalist kolyeler iyi bir tercih olabilir. Daha gösterişli bir hediye arayışı için çok taşlı veya vintage tarzı elmas takılar tercih edilebilir. Elmasın kalitesi ve kesimi hediyenin değerini artırır.
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