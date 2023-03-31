0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3335 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.13 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI.

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve modern tasarımıyla öne çıkan pırlanta tektaş yüzük, zarif bir ifadeyle stilinizi tamamlamak için ideal bir seçenektir. Kaliteli işçilik ve yüksek parıltısıyla dikkat çeken bu yüzük, şıklığınızı vurgulayarak herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.