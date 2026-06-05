0.50 Karat Pırlanta Çarpı Trend Yüzük T10248 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.18 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.32 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgilerin güçlü bir sembolle buluştuğu bu yüzük, dikkat çekici bir karakter taşıyor. Çarpı formunun yarattığı dinamik görünüm, pırlantanın ışığıyla daha da etkileyici hale geliyor. Güncel trendleri özgün bir bakış açısıyla yorumlayan özel bir tasarımdır. Fark yaratmak bazen tek bir detayla başlar.