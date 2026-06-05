0.50 Karat Pırlanta Çarpı Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR177538
%0
60.984 TL
60.984 TL
PEŞİN FİYATINA 20.328 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.50 Karat Pırlanta Çarpı Trend Yüzük T10248
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.32 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern çizgilerin güçlü bir sembolle buluştuğu bu yüzük, dikkat çekici bir karakter taşıyor. Çarpı formunun yarattığı dinamik görünüm, pırlantanın ışığıyla daha da etkileyici hale geliyor. Güncel trendleri özgün bir bakış açısıyla yorumlayan özel bir tasarımdır. Fark yaratmak bazen tek bir detayla başlar.
0.50 Karat Pırlanta Çarpı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.328 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.984 TL
60.984 TL
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