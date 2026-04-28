0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T9911 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.00 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.25 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve dengeli tasarımıyla öne çıkan bu yarımtur yüzük, pırlantanın doğal ışıltısını sade bir formda sunuyor. Parmak üzerinde hafif bir parlaklık hissi oluşturarak günlük şıklığı tamamlıyor. Her stile kolayca uyum sağlayan çok yönlü bir parçadır.