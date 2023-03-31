0.04 Karat Pırlanta T Harf Kolye T1725 Altın, 8 Ayar, 1.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla hazırlanan pırlanta T harf kolye, Zarafeti ifade eden bir parçadır. Bu özel kolye, her anınıza değer katar ve tarzınızı yansıtır. Kendinizi özel hissetmek için Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonuna göz atın.