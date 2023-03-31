0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye T1670 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.15 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık çizgilerle tasarlanmış, zarif bir görünüme sahip olan pırlanta kolye, her kadının hayalindeki takı parçasıdır. Bu özel kolye, her anınıza değer katarken, sizi şıklığınızla ön plana çıkaracak. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an bu kolyeyle tarzınızı tamamlayabilirsiniz.