1.14 Karat Pırlanta Baget Yüzük T3945 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.90 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Şıklık Rüzgarı ile Lizay markasının muhteşem tasarımı olan Pırlanta Baget Yüzük, size eşsiz bir görünüm sunuyor. Bu yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek her anınıza değer katıyor. Siz de Lizay'ın ifadesi olan bu pırlanta yüzüğü keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.