Altın Su Yolu Bileklik
Ürün Kodu : B244927
%0
126.684 TL
126.684 TL
PEŞİN FİYATINA 42.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Su Yolu Bileklik T10599
14 Ayar, Beyaz Altın, 11.78 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafeti bir su gibi akıp giden bu özel tasarım, altının sıcaklığını taşların göz alıcı parıltısıyla buluşturarak stilinize büyüleyici bir imza atıyor.
Altın Su Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 42.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
126.684 TL
126.684 TL
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