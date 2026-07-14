Altın Işık Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : N181247
%0
145.724 TL
145.724 TL
PEŞİN FİYATINA 48.575 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Işık Yolu Gerdanlık T10572
14 Ayar, Altın, 13.41 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altının yumuşak parıltısını ince bir çizgide toplayan bu gerdanlık, sadeliğiyle dikkat çeker. Her stile kolayca eşlik eder, gündelik şıklığın parçası olur.
Altın Işık Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 48.575 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
145.724 TL
145.724 TL
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