Altın Köpek Trend Kolye
Ürün Kodu : N173673
%0
22.848 TL
22.848 TL
PEŞİN FİYATINA 7.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Köpek Trend Kolye T9516
Altın, 14 Ayar, 2,33 gr
Zincir boyu: 42 cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sadakatin ve koşulsuz sevginin sembolü olan köpek figürü, bu zarif kolyede altının sıcak ışıltısıyla hayat buluyor. Minimal tasarımıyla günlük stilinize samimi ama sofistike bir dokunuş katarken, duygusal bir anlam da taşıyor. Kendinizi şımartmak ya da anlamlı bir hediye vermek isteyenler için zamansız bir seçim.
Altın Köpek Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.33 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Köpek Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Köpek Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın fiyatları arttığında kolyeın ham değeri de yükseliyor mu?
5- Gram altın fiyatı arttığında 33 gramlık kolyeın içerdiği altının değeri aynı oranda yükselir. Ancak takılar işçilik bedeli içerdiğinden külçe altın gibi likit bir yatırım değildir. Uzun vadede değer koruma açısından güçlüdür, kısa vadeli alım-satım için ise uygun değildir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Köpek Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.848 TL
22.848 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E1118205
Altın Taşlı Halka Küpe
%0
26.860 TL
26.860 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R141651
Altın Taşlı Trend Yüzük
%0
22.032 TL
22.032 TL