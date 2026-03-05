Altın Köpek Trend Kolye T9516 Altın, 14 Ayar, 2,33 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sadakatin ve koşulsuz sevginin sembolü olan köpek figürü, bu zarif kolyede altının sıcak ışıltısıyla hayat buluyor. Minimal tasarımıyla günlük stilinize samimi ama sofistike bir dokunuş katarken, duygusal bir anlam da taşıyor. Kendinizi şımartmak ya da anlamlı bir hediye vermek isteyenler için zamansız bir seçim.