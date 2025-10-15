1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe T7483 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.85 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.97 Karat

Kesim : Damla Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.62 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Asaletin ve zarafetin simgesi olan pırlanta safir küpe, göz alıcı tasarımıyla stilinize güçlü bir dokunuş katar. Derin mavi safir taşları, çevresini saran ışıltılı pırlantalarla muhteşem bir uyum yakalayarak her anınıza sofistike bir ışıltı kazandırır. Özel davetlerden günlük şıklığa kadar her ortamda fark yaratmak isteyenler için ideal bir parça.