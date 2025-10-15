1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe
Ürün Kodu : DE12094
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86.184 TL
86.184 TL
PEŞİN FİYATINA 28.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe T7483
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.85 gr
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 0.97 Karat
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.62 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Asaletin ve zarafetin simgesi olan pırlanta safir küpe, göz alıcı tasarımıyla stilinize güçlü bir dokunuş katar. Derin mavi safir taşları, çevresini saran ışıltılı pırlantalarla muhteşem bir uyum yakalayarak her anınıza sofistike bir ışıltı kazandırır. Özel davetlerden günlük şıklığa kadar her ortamda fark yaratmak isteyenler için ideal bir parça.
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.85 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.59 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Laboratuvar üretimi taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar pırlanta küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 28.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
86.184 TL
86.184 TL
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