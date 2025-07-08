0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük T5779 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.17 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.56 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yarımtur tasarımıyla dikkat çeken bu baget yüzük, zarafeti ve şıklığı bir arada sunar. Işıltısıyla özel günlerde göz alıcı bir detay olurken, günlük kullanımda da sofistike bir tamamlayıcı olarak stilinizi öne çıkarır.